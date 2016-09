EUA param para relembrar vítimas do 11 de setembro

Os Estados Unidos pararam às 8h46 (9h46, no horário de Brasília) deste domingo (11) para homenagear as quase 3 mil vítimas do maior ataque terrorista contra o país em toda a sua história. As informações são da Agência Lusa. Neste mesmo horário, há exatos 15 anos, um avião com destino a Los Angeles era jogado intencionalmente contra a Torre Norte do World Trade Center, deixando o mundo inteiro em estado de choque. Menos de 20 minutos depois, outra aeronave atingiu a Torre Sul – ambos os edifícios desabariam menos de duas horas mais tarde. Às 09h37, um terceiro avião foi jogado pelos sequestradores contra o Pentágono, nos arredores de Washington. Uma quarta aeronave também foi raptada, mas acabou caindo em um campo na Pensilvânia devido à corajosa ação de passageiros. Às 8h46 deste domingo, os norte-americanos relembraram os ataques de 11 de setembro com um minuto de silêncio no Ground Zero, o marco zero dos atentados, em Nova York. (Da Agência Ansa / Foto:John Taggart)

