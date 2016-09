Vaticano está disposto a mediar crise na Venezuela

O Vaticano se ofereceu como mediador da crise entre o governo e a oposição na Venezuela, com a condição de entrar na questão apenas sob convite formal dos dois lados. Esse é o conteúdo da carta enviada em agosto pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, ao secretário-geral da União das Nações Sul-Americanas (Unasul), Ernesto Samper, informou o jornal El País nessa quarta-feira (14). A informação é da Agência Ansa. Na carta, publicada pelo periódico, Parolin responde a um convite enviado no dia 25 de julho, em nome da Unasul, pelo ex-premier espanhol José Luis Rodríguez Zapatero, pelo ex-presidente do Panamá Martin Torrijos e pelo ex-líder da República Dominicana Leonel Fernández. O grupo tenta solucionar a situação no país e convidou formalmente a Santa Sé para ajudar na questão. (Da Agência Ansa / Foto: Divulgação)

Leia mais na edição impressa