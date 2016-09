OMS sugere limite de velocidade de 50 km/h em vias urbanas

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), escritório para as Américas da Organização Mundial da Saúde (OMS), um pedestre tem menos de 20% de probabilidade de morrer se atropelado por um automóvel que circula a menos de 50 quilômetros por hora, mas quase 60% de chance de morrer se atingido por um veículo a 80 quilômetros por hora. A informação consta em novo relatório da agência da ONU que trata da segurança no trânsito na região das Américas, publicado nesta semana. As mortes por lesões causadas no trânsito aumentaram 3% nas Américas entre 2010 e 2013, segundo relatório publicado nesta semana (13) pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS). Para reverter essa tendência, a organização pede que os países melhorem suas legislações sobre o tema. (Agência ONU /Foto: Fotos Públicas / Oswaldo Corneti)

