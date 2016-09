Oposição síria apresenta plano de paz excluindo Bashar al-Assad

Uma aliança de grupos moderados da oposição síria apresentou ontem (7) um plano de paz e transição política democrática para o país, que exclui o ditador Bashar al-Assad, que governa a síria desde 2000. O plano prevê um período de seis meses de negociação e a criação de uma entidade governamental que será responsável por supervisionar a transição e o Estado. Em 18 meses, seriam convocadas eleições parlamentares, presidenciais e municipais. As informações são da Agência Ansa. Pelo plano, Assad poderia permanecer na presidência durante os seis meses de negociações, mas, depois, precisaria entregar o poder ao governo de unidade nacional, que organizaria as eleições. De acordo com o texto da proposta, todas as seitas e etnias seriam respeitadas, assim como os direitos individuais das mulheres, que receberiam uma cota de 30% para cargos públicos. (Da Agência Ansa/ Foto: Divulgação)

