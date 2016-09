Senado aprova MP que reduziu de 39 para 24 número de ministérios

Sob obstrução dos senadores contrários ao impeachment de Dilma Rousseff, o plenário do Senado aprovou na noite de quinta-feira a MP 726, que trata da reforma administrativa do governo e tinha prazo para ser votada até esta quinta-feira. Os senadores petistas e a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) tentaram barrar a votação da medida e, assim, provocar sua perda de validade por decurso de prazo, mas a base aliada do governo Temer conseguiu manter o quórum e garantir a votação. A proposta transforma, incorpora, cria e extingue ministérios, que passaram a ser 24. A MP 728, que também trata da reforma administrativa e foi editada 15 dias depois da MP 726, recriou o Ministério da Cultura, após críticas, protestos de representantes do setor cultural e recusas de vários indicados para assumir a titularidade da pasta, que havia sido extinta e transformada em uma secretaria do Ministério da Educação. (Mariana Jungmann – Repórter da Agência Brasil/ Foto: Divulgação)

