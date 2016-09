Renan considera a reforma política fundamental para a governabilidade

Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (13) após a reunião de líderes, o presidente do Senado, Renan Calheiros, destacou a decisão de incluir na pauta do Plenário, ontem, a PEC 36/2016, que estabelece a cláusula de barreira para a representação partidária no Poder Legislativo. Pela PEC, um partido terá que ter pelo menos 2% dos votos válidos em 2018 e 3% a partir de 2022 para obter cadeiras no parlamento. Referindo-se à proposta como uma “reforma política”, Renan disse que ela traz pontos “absolutamente necessários para a governabilidade do país”. “Do jeito como as coisas são hoje, com cerca de 30 partidos, é quase impossível pra qualquer governo construir uma base consistente, duradoura, baseada em propostas. Esse sistema está esvaído, precisamos reduzir o número de partidos” disse. Renan acredita que a proposta poderá ser aprovada após o processo eleitoral, em novembro, e que encontrará no presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), alguém também disposto à dar continuidade efetiva à sua tramitação. (Sergio Vieira/ Agência Senado / Foto:Jane de Araújo/Agência Senado)

Leia mais na edição impressa