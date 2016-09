Patrícia Foster assume a Secretaria Municipal de Saúde

A advogada Patrícia Foster Ruiz assumiu a Secretaria Municipal de Saúde após a saída da farmacêutica Alice Maria Macedo Silva, que ficou à frente da pasta por dois meses. Ontem pela manhã elas se reuniram com a equipe de governo e a prefeita interina Ivone Barofaldi para discutir questões administrativas e detalhes técnicos com relação à direção do Hospital Municipal e a comissão interventora. Isso porque enquanto não houver uma nova designação, Patrícia ainda responde como diretora presidente da Fundação Municipal de Saúde. Em entrevista a reportagem de A Gazeta do Iguaçu, a nova secretária disse que contará com o apoio de sua equipe para dar sequência aos trabalhos. Ela também reconheceu as inúmeras dificuldades orçamentárias da secretaria e afirmou que não haverá “milagres” em quatro meses de gestão. (Thays Petters / Fotos: Robson Meireles)

