Justiça determina que Câmara de Vereadores do Rio reinstale CPI das Olimpíadas

O Tribunal de Justiça do Rio determinou, nesta quinta-feira ( 1º), que o presidente da Câmara de Vereadores do Rio, Jorge Felippe (PMDB), reinstale – em 24 horas – a Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI – das Olimpíadas. Como a decisão judicial foi tomada no fim da tarde de quinta-feira, a Câmara Municipal ainda não foi notificada oficialmente, o que deverá ocorrer até a próxima segunda-feira (5). Na decisão, o juiz Eduardo Antonio Klausner, da 7ª Vara de Fazenda Pública, considerou gravíssimo o fato de Felippe impedir os trabalhos da CPI, pedida pelo vereador Jefferson Moura (Rede). O descumprimento da decisão pode ocasionar “responsabilização pessoal, civil, administrativa e criminal”, disse o magistrado. A presidência da Câmara foi responsável pelos recursos contra os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. (Douglas Corrêa – Repórter da Agência Brasil/ Foto: Divulgação)

