Ecoflores é opção de lazer para o final de semana

Foi aberta oficialmente nesta sexta-feira (9) a 17ª edição da Ecoflores no Centro de Convivência do Idoso (CCI), no Jardim São Paulo. Até o dia 18 deste mês o público poderá visitar o espaço e garantir fores, mudas, plantas ornamentais e árvores frutíferas a preços acessíveis. Parte do valor arrecadado com o evento será destinado aos projetos do Rotary Clube Três Fronteiras. Mesmo para quem anda economizando, a feira é uma boa opção de lazer e compras. A dona de casa Beatriz Godoy disse que visita a feira todos os anos e consegue encontrar boas opções, como a azaleia, que sai por R$ 13. “Cheguei cedo para pegar as melhores. No começo sempre tem mais novidade”, disse. (Thays Petters/ Foto: Roger Meireles)

