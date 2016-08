Bancários entram em greve na próxima semana

Quem precisar fazer serviços bancários, pagar contas, quitar boletos tem até a próxima quarta-feira (7) para fazê-los nas agências. Tudo porque na quinta-feira, 8, os bancários iniciam paralisação por tempo indeterminado. A notícia foi anunciada pelo Sindicato dos Bancários de Foz do Iguaçu aos veículos de comunicação na manhã de ontem (31), com o alerta à comunidade; “Pedimos desculpas pelos transtornos e agradecemos a todos que compreendem as razões da nossa luta”. A resolução veio após duas rodadas de negociação com a Federação Nacional dos Bancos (FENABAN), onde os representantes dos banqueiros apresentaram proposta econômica de 6,5% de reajuste salarial. Com a negativa da contraproposta, a categoria foi orientada a deliberar pela deflagração de greve por tempo indeterminado, a partir de 8 de setembro. (Daniela Valiente / Foto: Roger Meireles)

