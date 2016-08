Auditores suspendem greve por um dia para reduzir fila de espera no Porto Seco

A operação padrão dos auditores fiscais da Receita federal foi interrompida nesta terça-feira (30) como forma de amenizar os prejuízos aos caminhoneiros que aguardam nas filas do Porto Seco em Foz do Iguaçu e aos empresários que estão perdendo dinheiro com a demora na liberação das cargas. Conforme explicou o servidor e presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (AFRFB) em Foz do Iguaçu Alfonso Burg, a medida foi tomada em caráter de urgência, mas o movimento será retomado nesta quinta-feira (1º), conforme prevê a categoria. A greve dos auditores começou no dia 14 de julho e a operação padrão acontece todas as terças e quintas no Porto Seco. (Thays Petters / Fotos: Roger e Robson Meireles)

