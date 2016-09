Consumidor poderá pagar menos por energia fora do horário de pico em 2018

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou esta semana o cronograma para a adoção de preços diferentes de energia de acordo com o horário de consumo. Com a tarifa branca, o consumidor poderá pagar mais barato pela energia consumida fora do horário de pico. A tarifa branca começará a valer a partir de 2018, quando deverá estar disponível para as novas ligações e com unidades que consomem mais de 500 quilowatts-hora (kWh) por mês. Em um prazo de 12 meses, será oferecido para unidades com média anual de consumo superior a 250 kWh por mês e, em até 24 meses, para as demais unidades consumidoras. (Sabrina Craide – Repórter da Agência Brasil/ Foto: Divulgação)

