Santa Terezinha é o 2º município mais eficiente do Oeste do Paraná

Depois de figurar como a terceira cidade do Paraná com os melhores indicadores de gestão fiscal, em levantamento do Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), divulgado em 2015, Santa Terezinha de Itaipu aparece novamente em posição de destaque no cenário estadual. Desta vez em estudo recente divulgado pelo maior jornal do País, a Folha de São Paulo, que aferiu o Ranking de Eficiência dos Municípios (REM). O levantamento foi realizado em parceria com o Instituto de Pesquisas Datafolha. A ferramenta possui indicadores da educação, saúde e saneamento básico. O REM mostra quais municípios brasileiros conseguem melhores resultados nestas áreas, gastando menos. Dos 399 municípios paranaenses, Santa Terezinha figurou na posição 36, e entre os 5.2 mil municípios estudados no Brasil, ocupou a posição 652. No Oeste, conquistou o segundo melhor resultado. (Da Assessoria / Fotos: Antônio Pitondo/STI)

