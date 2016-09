Governo do Estado premia melhores administrações de escolas estaduais

As escolas da rede estadual dos Núcleos Regionais de Educação (NREs) de Guarapuava e Pitanga, na região Central do Estado, serão contempladas com o Prêmio de Gestão na quarta (14) e quinta-feira (15), respectivamente. O programa, inédito no País, reconhece as melhores administrações escolares nas quais a aplicação eficiente dos recursos públicos possibilita o desenvolvimento de projetos pedagógicos. Desta vez serão premiadas as escolas pertencentes aos núcleos de Guarapuava, Pitanga, Toledo, Assis Chateaubriand, Goioerê, Cianorte, Pato Branco, Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Ibaiti, Wenceslau Braz e Cornélio Procópio. As unidades de Goioerê e Toledo receberam a premiação em agosto. Em 2017, o prêmio vai envolver escolas de 15 núcleos de educação. Já para 2018 está prevista a edição estadual do Prêmio de Gestão, que irá escolher a melhor gestão escolar de todo o Paraná. (Da redação com ANPr/ Foto: Hedeson Alves/SEED)

