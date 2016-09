Apenas 20% dos candidatos enviaram parciais de arrecadação a Justiça Eleitoral

Termina às 23h59 desta terça-feira (13), o prazo para os candidatos, partidos políticos e coligações remetam à Justiça Eleitoral relatórios discriminados da primeira parcial do pleito municipal de 2016. Até o final da manhã de ontem (12), segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apenas 20,92% de todo o país haviam enviado a documentação. Os relatórios devem conter a discriminação dos valores transferidos do Fundo Partidário, dos recursos em dinheiro e dos estimáveis em dinheiro que tenham recebido para financiamento de campanha eleitoral e dos gastos realizados, abrangendo o período do início da campanha (16 de agosto) até o dia 8 de setembro. De acordo com o chefe da Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa) do TSE, Eron Pessoa, a situação preocupa. “É importante que candidatos e partidos não deixem para enviar a prestação de contas nas últimas horas do prazo a fim de evitar uma sobrecarga dos sistemas”, orientou. (Da Redação, com Assessoria/ Foto: Arquivo/Google)

