Área de nascentes do Córrego Brasília será reflorestada com mais de 3 mil mudas

O plantio de mudas de ipê, em um ato com mais de 100 estudantes da rede pública, na manhã desta terça-feira (13), marcou uma nova etapa da grande ação de reflorestamento no entorno das nascentes do Córrego Brasília, na Vila C, em Foz do Iguaçu. A médio prazo, a área de proteção ambiental, de 240 mil m², receberá cerca de 3 mil mudas de árvores nativas. Nesta fase, foram plantadas mais de 100 mudas de ipê branco, rosa e roxo. Já são 350 novas árvores que devem florescer no lugar, antes desmatado, se somados os plantios desta terça-feira a outros dois, feitos em 30 de maio e 14 de junho. A próxima ação está prevista para novembro. (DI Itaipu / Foto: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional)

