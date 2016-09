Pedidos de vista adiam votação das novas medidas fiscais do Governo

Os cinco projetos de lei do Poder Executivo, que promovem um novo ajuste fiscal na administração pública estadual, retornarão à pauta da Assembleia Legislativa no início da próxima semana. As propostas, que receberam 154 emendas após a votação em primeiro turno, tiveram pedidos de vistas de parlamentares da oposição na reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) de terça-feira (13).

Para retornarem ao Plenário, as alterações serão analisadas em reunião extraordinária da CCJ na segunda-feira (19). “A discussão do mérito das emendas acontecerá no Plenário. Teremos o tempo necessário, não imagino quantas horas de sessão poderemos ter, porque é uma pauta muito extensa”, destacou o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano (PSDB). “Faremos a sessão normal na segunda-feira, sessão na terça (20) e, na quarta-feira (21), uma sessão com votação dos projetos em redação final”, prevê Traiano. Na última sessão da CCJ, os respectivos relatores apresentaram pareceres favoráveis às emendas aos projetos de números 433, 434, 435, 436 e 437/2016. (Da Redação, com Assessoria/ Foto: Pedro de Oliveira/Alep)

