Campanha de multivacinação começa nesta segunda-feira em todo o Paraná

A Campanha de Multivacinação 2016 começa nesta segunda-feira (19) e vai até o dia 30 com o objetivo de resgatar não vacinados ou completar esquemas de imunização. São 14 tipos de vacinas que fazem parte do esquema vacinal de crianças menores de 5 anos e entre 9 de 14 anos. No Paraná, serão mais de 2 mil salas de vacina em funcionamento. “Os pais devem ficar atentos e levar os filhos que fazem parte do público-alvo da campanha até a Unidade de Saúde mais próxima para completar a carteirinha de vacinação. Queremos aumentar cada vez mais a adesão à campanha e reduzir as doenças imunopreveníveis no Paraná”, disse o coordenador estadual de Imunização, da Secretaria de Estado da Saúde, João Luís Crivellaro. (Da Redação / Foto: Divulgação)

