Projeto prevê a instalação de 90 câmeras de segurança na Ponte da Amizade

A Câmara Técnica de Segurança do Codefoz (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu) está analisando os detalhes do projeto executivo que prevê a instalação de 90 câmeras de videomonitoramento na Ponte Internacional da Amizade (PIA). O projeto foi elaborado em conjunto pela Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Foztrans, Guarda Municipal, DNIT, Parque Tecnológico de Itaipu (PTI), Itaipu Binacional, Marinha e Exército e entregue ao Codefoz esta semana. De acordo com o diretor executivo do Conselho Dimas Bragagnolo, a proposta é implantar um moderno sistema de câmeras analíticas com dispositivos que permitam o controle de acesso de pessoas, veículos e cargas. “O projeto prevê a colocação de 60 câmeras do lado brasileiro da PIA e 30 do lado paraguaio. O sistema inteligente permitirá analisar a face das pessoas, identificar quantas vezes ela passou pela ponte e que horas passou”, explicou. (Thays Petters / Fotos: Roger Meireles)

