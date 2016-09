Exames da EJA Online estão com inscrições abertas

Estão abertas até 14 de setembro as inscrições para os Exames da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Online. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em qualquer estabelecimento de ensino credenciado da rede estadual. O EJA Online é uma oportunidade as pessoas que não concluíram os estudos na idade certa. Os interessados fazem provas objetivas e uma redação e, caso sejam aprovados em todas as disciplinas, recebem um certificado de conclusão da Secretaria da Educação do Paraná. Nesta etapa serão realizadas provas para o Ensino Fundamental, nas disciplinas de Matemática, Ciências, Educação Física, Arte, Língua Estrangeira Moderna – Inglês, Língua Portuguesa e Redação. Para fazer a inscrição basta apresentar o original e uma fotocópia de documento de identidade e ter, no mínimo, 15 anos completos para as provas do ensino fundamental ou 18 anos completos para as provas do ensino médio. As provas são aplicadas em laboratórios de informática das escolas estaduais. ( ANPr / Foto:ANPr)

Leia mais na edição impressa