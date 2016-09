Manifestantes ocupam o Ministério do Planejamento e pedem eleições diretas

Treze entidades ligadas ao campo e a trabalhadores rurais ocupam, desde às 4h50 de ontem (5), o prédio do Ministério do Planejamento, em Brasília. Eles pretendem ficar até 7 de Setembro como forma de chamar a atenção para algumas pautas da Jornada de Lutas Unitárias. Pedem também eleições diretas e a renúncia do presidente Michel Temer. Segundo os organizadores, há cerca de duas mil pessoas na ocupação e mais manifestantes devem aderir. “Muita gente daqui de Brasília está vindo aqui dar apoio a nossos pleitos, inclusive fazendo doações de alimentos”, disse integrante da direção do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Maria Kazé, à Agência Brasil. O Ministério do Planejamento informou, pela assessoria de imprensa, que está buscando manter contato com os manifestantes para que eles desocupem o prédio. (Pedro Peduzzi – Repórter da Agência Brasil/ Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

