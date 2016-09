Paraná aposta em frutas e leite para diversificar produção rural

O Paraná aposta na consolidação da diversificação da produção na pequena e média propriedade. Como resultado desse trabalho, que envolve pesquisa agronômica, assistência técnica no campo, capacitação de técnicos e produtores, parceria pública e privada e coordenação de políticas públicas, a fruticultura e produção de leite se destacam em um cenário predominantemente de grãos e despontam como setores importantes na geração de renda nas propriedades rurais. Segundo o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, o Paraná trabalha em opções de ganhos sustentáveis aos agricultores, com o desenvolvimento de programas como fruticultura na região Noroeste e, recentemente, com a produção de abacaxi e maracujá. E investe em parcerias com a iniciativa privada para intensificar o treinamento dos produtores de leite, para eles aumentarem a eficiência na pequena e média propriedade rural. (ANPr /Foto: Divulgação)

