Projeto quer consolidar Oeste como um dos territórios mais engajados nos ODS

A Itaipu Binacional iniciou, no último dia 2 de setembro, a discussão de uma agenda de atuação conjunta dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), que deverá ser aplicada nos 54 municípios da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop). A proposta, que reúne vários parceiros da região, foi debatida, num encontro no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), na área da usina. A ideia é consolidar o Oeste do Paraná como um dos territórios mais engajados nos ODS em todo o mundo com a aplicação de várias iniciativas. O cronograma de trabalho vai até agosto de 2019. Para isso, será feito um amplo retrato da região, a partir de uma metodologia específica, ainda a ser definida, com a criação de indicadores nas dimensões social, ambiental e econômica. Essas medidas embasarão as ações que ajudarão o oeste paranaense a trabalhar em consonância com a ONU para obter os ODS. A reunião deu um passo adiante no convênio assinado durante visita do secretário geral da ONU, Ban Ki-moon, à Itaipu. Na ocasião foi assinado um Memorando de Entendimento entre a Itaipu e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A visita foi no dia 7 de agosto. Foi a segunda vez que o chefe maior da ONU esteve na usina. A primeira vez foi em fevereiro de 2015. (AI Itaipu / Foto: Divulgação Itaipu)

