Fundação gastou R$ 2,3 milhões na Paixão de Cristo e na Fartal

Programada para acontece entre os dias 7 e 16 de outubro na Praça do Mitre, a Feira Internacional do Livro foi oficialmente cancelada pela Prefeitura Municipal devido à falta de orçamento. A má gestão anterior que autorizou gastos não previstos foi apontada como a principal razão. Segundo o atual presidente da Fundação Cultural Perci Lima, o Espetáculo da Paixão de Cristo, realizado em março deste ano, gerou uma despesa de R$ 380 mil aos cofres públicos. Já a Fartal, que aconteceu em junho, custou R$ 1.980 milhão, quando o valor anunciado foi de R$ 500 mil. “O motivo principal é a falta de dinheiro. O orçamento do município está comprometido por conta de gastos anteriores que foram além do orçamento. Estamos com sérios problemas para fechar as contas até o final do ano e por conta disso a Feira do Livro foi sacrificada”, disse o presidente. (Thays Petters/ Foto: Roger Meireles)

