Sebrae/PR realiza Road Show nos municípios do Oeste do PR

Clínicas tecnológicas vão marcar programação do Mês da Inovação e Tecnologia no oeste do Paraná. Ao todo, 22 municípios da região vão receber, durante o mês de setembro, o Road Show, que consiste em levar a cultura da inovação às empresas de micro e pequeno porte por meio de conteúdo técnico e orientações individuais oferecidas de forma gratuita. Promovido pelo Sebrae/PR com apoio de instituições locais de fomento ao empreendedorismo, o evento tem cerca de 300 ações previstas em todo o Estado, com clínicas tecnológicas, oficinas, seminários, rodadas de negócios, bate-papos, palestras e consultorias, voltadas às necessidades específicas de 22 segmentos diferentes de empresas. O foco das ações é auxiliar os empresários a venderem mais, reduzirem custos, ampliarem mercados e se adaptarem a normas e regulamentos, por meio de investimento em projetos de inovação e tecnologia. Tudo isso com subsídio de 50 a 60% do Sebrae/PR, por meio do Programa Sebraetec – Serviços em Inovação e Tecnologia. (Da assessoria / Foto: divulgação)

Leia mais na edição impressa