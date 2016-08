Hospital de Olhos de Cascavel faz primeiro transplante do endotélio da córnea

O Hospital de Olhos de Cascavel acaba de realizar o primeiro transplante do endotélio da córnea da história da oftalmologia no oeste do Paraná. Até há pouco restrita aos maiores centros de transplantes do mundo, a moderna técnica cirúrgica consiste em transplantar apenas uma fina camada da córnea (o endotélio) e não a córnea inteira, como acontece na técnica tradicional. “Ao diminuir a área de transplante, reduzimos a possibilidade de rejeição, encurtamos o tempo de recuperação e melhoramos o resultado final”, resume a médica-oftalmologista Lícia Deon Weirich, integrante da equipe de 18 oftalmologistas do Hospital. Ela realizou esta primeira cirurgia no último dia 12 de agosto, e o paciente, um cascavelense de 62 anos, recupera-se bem e com ótimo resultado visual. Após duas semanas, já pode voltar às suas atividades rotineiras e, após cerca de um mês, já pode retornar à sua rotina de exercícios físicos e esforços habituais. Caso ele tivesse sido submetido ao transplante convencional, sua recuperação levaria, no mínimo, seis meses, ou até um ano. (Assessoria / Foto: Divulgação)

