Ivone deve anunciar hoje sexto nome para Secretaria de Saúde

A prefeitura informou ontem (30) em nota que o pedido de exoneração feita pela secretária municipal de saúde Alice Maria Macedo Silva(foto), foi aceita pela prefeita deixa Ivone Barofaldi (PSDB). O novo titular da pasta deverá ser anunciado hoje. Será o sexto nome nesta gestão a assumir o cargo no período de três anos e oito meses. De acordo com a assessoria de imprensa do Município, Alice volta as suas atividades normais. Ela é farmacêutica, bioquímica e servidora de carreira com 24 anos de serviços prestados na prefeitura. (Elson Marques / Foto: Divulgação)

