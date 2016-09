Governo discute normas para vacinação em farmácias no PR

A Secretaria estadual da Saúde discutiu nesta terça-feira (13), em audiência pública, em Curitiba, propostas para a regulamentação de normas sobre a aplicação de vacinas em farmácias. A reunião contou com a presença de representantes da Vigilância Sanitária Estadual, Conselho de Farmácia do Paraná, Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado do Paraná e clínicas de imunização. “A Secretaria da Saúde está propondo critérios para aplicação de vacinas em farmácias, pois a lei federal permite que isso aconteça, mas não define regras”, explica o chefe da Vigilância Sanitária Estadual, Paulo Costa Santana. Segundo ele, é necessária de intervenção do Estado para garantir a qualidade e segurança dos produtos e das pessoas que utilizarão este serviço. (ANPr /Foto: Divulgação SESA)

Leia mais na edição impressa