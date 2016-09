O Brasil é uma nação forte, de povo ordeiro e trabalhador, diz Richa

O governador Beto Richa disse nesta quinta-feira (1), na abertura oficial da Semana da Pátria, que a população deve aproveitar a data para refletir sobre o momento que o País atravessa. “O Brasil é uma nação forte, de terra fértil e povo ordeiro e trabalhador. Temos que aproveitar esse dia para reforçar nosso amor a nação e avaliar o momento político e econômico que passamos e as perspectivas de futuro”, afirmou ele na cerimônia realizada pelo Exército no Colégio Militar de Curitiba. Richa destacou que o Brasil acabou de passar pelo processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. “Sem traumas e sem violência. As instituições seguem sólidas, cumprindo o seu papel. O Judiciário e o Ministério Público prosseguem com as investigações”, defendeu. Richa também ressaltou a importância do patriotismo e da união dos brasileiros neste momento cívico. (ANPr / Foto: Orlando Kissner/ANPr)

