Mais de 6 mil pessoas prestigiam desfile da Independência do Brasil

Nem mesmo as baixas temperaturas registradas na manhã desta quarta-feira (7) impediram a população de sair de casa. Segundo a Guarda Municipal, cerca de 6 mil pessoas compareceram a Avenida Paraná para prestigiar o Desfile Cívico Militar em comemoração aos 194 anos da Independência do Brasil. A Prefeitura estima que outras mil pessoas, representando cerca de 60 entidades, tenham integrado o desfile.

Os números são superiores ao registrado no 7 de setembro do ano passado e também no aniversário de Foz do Iguaçu, no dia 11 de junho, quando pouco mais de 1,5 mil pessoas compareceram a avenida. A solenidade teve início oficialmente as 8h30 com o hasteamento das bandeiras, execução do Hino Nacional, Hino da Independência e revista as tropas das Forças Armadas e de segurança. Pouco depois das 9 horas a Guarda Mirim abriu o desfile cívico, que seguiu com a participação das escolas, secretarias, associações e clubes de serviço. (Thays Petters / Fotos: Roger Meireles)

