Município está entre as 10 cidades com melhores notas do Ideb no PR

Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Estado da Educação, o Núcleo Regional de Foz do Iguaçu tem 24 escolas contempladas no programa Escola 1000. O programa vai alcançar mil unidades da rede pública estadual de ensino beneficiando diretamente cerca de meio milhão de estudantes da rede pública estadual. O Estado possui 2.100 colégios. As mil escolas contempladas receberão R$ 100 mil cada. O dinheiro pode ser utilizado conforme decisão das comunidades de cada escola. O Colégio Estadual Jorge Schimmelpfeng do Conjunto Libra é um dos contemplados. O diretor do colégio, Paulo Roberto da Rocha, conta que a comunidade decidiu reformar os banheiros da unidade, o que incluirá troca de louças sanitárias e torneiras. “Também pretendemos melhorar o piso do colégio e a quadra ganhará pintura nova. É um investimento que a gente precisa fazer”, diz o gestor. (Da Redação/Foto: AMN)

Leia mais na edição impressa