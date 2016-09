Começa hoje a Primavera Universitária da Unioeste

A Primavera Universitária da Unioeste/Foz do Iguaçu terá atrações culturais e esportivas de segunda-feira (12) a sábado (19). As atividades são aberta à comunidade da região. A cerimônia de abertura será hoje (12), às 8h, no auditório Alcibiades Luiz Orlando da Unioeste/Foz, com apresentações artísticas e a palestra Leitura e Universidade: Uma Visão do Futuro, com o linguista Luiz Carlos Cagliari. No mesmo dia começa a Feira do Livro Universitário. A feira vai apresentar produções de 30 editoras universitárias do País. O primeiro dia da Primavera terá ainda a abertura do Encontro Internacional dos Editores de Periódicos Interdisciplinares, que será realizada no miniauditório (prédio administrativo do campus). DEBATES – A Primavera Universitária será uma oportunidade de debater e compreender assuntos recorrentes no cotidiano. Na terça-feira (13) o cientista político Emir Sader ministrará a palestra A Universidade que Queremos, a partir das 9h, no auditório Alcibiades Luiz Orlando. (ANPr/Unioeste)

