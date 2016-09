10ª edição da Feira do Empreendedor consolida educação com negócios

Os empreendedores universitários do 7° período de Administração e 8° período de Engenharia de Produção do Centro Universitário Dinâmica das Cataratas – UDC, realizam entre os dias 14 e 16 de setembro a X Feira do Empreendedor com o apoio da UDC. Serão oito stands abertos ao público das 18h30 às 22h. As empresas, criadas pelos estudantes, trazem produtos de venda fácil e com conceitos inovadores. “A Feira do Empreendedor do Centro Universitário consolida educação com negócios, onde os acadêmicos participantes têm todas as informações que precisam para instalação e aplicam as ferramentas de gestão nos processos decisórios. No período da Feira os acadêmicos comercializam os produtos”, explica o Coordenador do Curso de Administração do Centro Universitário UDC. (Da assessoria/

Leia mais na edição impressa