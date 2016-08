PIB do Paraná encolhe menos do que o País e recessão perde força no Estado

O Paraná registrou uma queda de 2,6% no Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre de 2016 na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (31) pelo Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social). A retração, contudo, foi menor do que a registrada no Brasil. De acordo com dados anunciados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o PIB brasileiro recuou 3,8% em relação ao mesmo período do ano passado.Nas demais comparações, o Paraná também registrou um resultado melhor do que o Brasil. De janeiro a junho, o recuo do PIB no Estado foi de 3%, contra 4,6% do Brasil. Nos últimos quatro trimestres terminados em junho, a queda é de 3,7%, contra 4,9% do País. Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, a retração brasileira no segundo trimestre foi de 0,6%, totalizando um Produto Interno Bruto (PIB) R$ 1,53 trilhão. O Ipardes não calcula essa relação para o Paraná. (ANPr/ Foto: Roger Meireles)

Leia mais na edição impressa