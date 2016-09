Educadores podem entrar em greve na quinta-feira (22)

Professores dos colégios estaduais de Foz do Iguaçu e região participam da Assembleia Estadual da APP-Sindicato, neste sábado, 17, em Curitiba. O encontro definirá as próximas mobilizações da categoria, incluindo a proposta de paralisação das atividades por tempo indeterminado. Em reunião na última terça-feira (13), o Conselho Regional da APP-Sindicato com a participação de representantes de mais de 80% das escolas de Foz do Iguaçu e de dois municípios da região de abrangência do Núcleo Sindical, aprovou a proposta de greve a partir do dia 22 de setembro por tempo indeterminado. Com a assembleia neste sábado, o objetivo é avaliar o cenário e definir uma posição coletiva da base. (Da Redação com assessoria / Foto: Roger Meireles)

