Polícia prende quadrilha especializada em roubo a ônibus de turismo

Nove pessoas foram presas, entre elas três em flagrante, durante a operação Fim da Linha, deflagrada na manhã desta quinta-feira (1º) pela Polícia Civil em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o objetivo de desarticular uma quadrilha especializada em roubo a ônibus de turismo. Com a participação de 70 policiais, as prisões ocorreram em Curitiba e Região Metropolitana. A quadrilha é suspeita de realizar pelo menos três roubos a ônibus de turismo neste ano: um em março, outro no mês de julho e o terceiro em agosto. De acordo com as investigações da Delegacia de Furtos e Roubos (DFR), parte da organização criminosa embarcava nos ônibus em Curitiba, como se fossem passageiros (sacoleiros), com destino à cidade de Foz do Iguaçu para realizar compras no Paraguai. Em um determinado ponto, eles anunciavam o assalto e ordenavam ao motorista a abrir a porta para entrada dos comparsas. (ANPr / Foto: Carlos Soares/Polícia Civil)

