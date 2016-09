Empresários propõe campanha conjunta para realização do Natal

Despertar o espírito natalino na região central. Esta foi uma das principais propostas dos empresários que participaram do “Você Faz a ACIFI”, nesta quinta-feira, 1º. Promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu, a ação busca ouvir propostas da comunidade para o desenvolvimento econômico iguaçuense. O encontro, ocorrido na Igreja São João Batista, contou com a participação de dezenas de empresários do centro comercial da cidade. Esta foi a sétima edição do circuito, que já passou pelos principais bairros da cidade. A próxima etapa será no Morumbi/Distrito Industrial, na terça-feira, dia 6. O empresário Rodolfo Mertig, da Joalheria Citizen, foi o primeiro a falar, na reunião, da importância de pensar um Natal para além do modelo adotado nos últimos anos. “Precisamos pensar numa campanha ou promoção conjunta para aquecer as vendas no fim de ano”, afirmou. Para o empresário José Matiuc, da Adrivar Modas, é preciso de uma parceria, empresários e entidade, para decorar a Avenida Brasil com Casa do Papai Noel, muitas luzes, anjos, entre outros enfeites. “Podemos contratar vários Papai Noel, organizar apresentações artísticas e fazer sorteios. É necessário inserir a comunidade no centro”, disse. (AI Acifi / Fotos: divulgação)

