Ivone quer deixar “a casa em ordem” para o novo prefeito

Quase dois meses à frente da Prefeitura de Foz do Iguaçu de forma interina, Ivone Barofaldi disse que sua participação está sendo importante para a cidade e a população em geral. Ela acredita que até o final do ano conseguirá organizar as pastas para que o novo prefeito encontre a casa em ordem. “Eu sempre tive um carinho especial por essa cidade e nunca tive a oportunidade de tomar decisões. Então neste momento eu tenho desfrutado disso, embora a situação esteja crítica. As secretarias não tem dinheiro, é um caos. E mesmo assim eu deixo a casa preparada para o novo prefeito. Estou tentando fazer com que a prefeitura fique um pouco melhor”, declarou. Segundo Ivone, a antiga gestão de Reni Pereira deixou muitos projetos pela metade e que não podem ser concluídos devido à falta de documentos. “Faltam muitos documentos na Prefeitura e eu não posso acusar ninguém porque eu não sei se essa documentação não está presa. Então tudo está dando bastante trabalho”, afirmou. (Thays Petters / Foto: Roger Meireles)

