Ecoflores começa hoje no Centro de Convivência do Idoso

Começa hoje (9) a 17ª edição da Ecoflores – Feira de flores, plantas ornamentais e árvores frutíferas – no Centro de Convivência do Idoso (CCI), no Jardim São Paulo. Uma solenidade com a presença de membros do Rotary Clube Três Fronteiras está programada para as 10 horas da manhã. O evento beneficente seguirá até o dia 18 de setembro das 10h às 21 horas e a entrada é gratuita. A exemplo dos anos anteriores, a feira ofertará centenas de espécies de flores, mudas de árvores e plantas ornamentais a preços que variam de R$ 3,00 a R$ 1 mil. O evento contará ainda com praça de alimentação e comercialização de artesanatos e produtos coloniais. Cerca de 90 voluntários – entre viveiristas e membros do Rotary Três Fronteiras, Rotaract e Interact – auxiliarão nas vendas. (Thays Petters / Fotos: Roger Meireles)

