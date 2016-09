Travel Mart Latin America abre oficialmente nesta quarta-feira

O encontro profissional de divulgação e negócios do turismo na América Latina, o Travel Mart Latin America (TMLA) começa depois de amanhã, quarta-feira, 14 no Recanto Cataratas Thermas & Convention e prossegue até a sexta-feira, 16. O TMLA trará à cidade representantes de empresas que compram produtos turísticos (compradoras ou buyers) vindos da Europa, Estados Unidos, Canadá, China, Austrália, Israel e Japão bem como “fornecedoras” desses produtos (suppliers) representando de agências de turismo, hotéis e empresas aéreas de toda a América do Sul e Central. (Jackson Lima / Foto Arquivo Gazeta)

