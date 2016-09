Rede Ítalo Supermercados inaugura primeira loja na República Argentina

A Rede de Supermercados Ítalo inaugura hoje (13) sua primeira loja em Foz do Iguaçu na Avenida República Argentina. A abertura oficial está marcada para as 9 horas e contará com a presença de diretores da rede e autoridades locais. A outra loja, na Rua Marechal Floriano Peixoto será inaugurada no início de outubro. Juntas, as duas unidades empregarão 400 funcionários. Com mais de 7 mil metros de área construída e 2 mil metros de área de vendas, o supermercado da República Argentina passou por uma grande reforma, deixando a estrutura mais aconchegante, acolhedora e moderna. “Foram 60 dias de obras para deixar tudo pronto e ainda mais bonito aos nossos clientes. A loja foi completamente remodelada e ganhou novos equipamentos”, comentou o supervisor da rede Ítalo, Adilson Ricardi. Como parte das comemorações de inauguração, o supermercado estará com ofertas em todos os departamentos, desde a padaria, hortifruti, açougue, produtos de limpeza e outros. (Da Redação / Fotos: Kiko Sierich)

Leia mais na edição impressa