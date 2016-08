Pinganalama movimentou Santa Terezinha de Itaipu neste fim de semana

O dia contribuiu e a galera prestigiou a 6ª edição do Pinganalama, encontro de trilheiros organizado pela associação Lobos da Trilha de Santa Terezinha de Itaipu. Pelo terceiro ano consecutivo o evento aconteceu no Parque de Exposições e Eventos da cidade. A entrada e o estacionamento eram gratuitos. De acordo com os organizadores, o número de pilotos inscritos superou o das edições anteriores, atraindo 499 participantes do Brasil, Paraguai e Argentina. A programação começou cedo, às 8h, com a benção do pároco da cidade. Em seguida os pilotos largaram para as trilhas, cerca de 80 quilômetros com trechos em estradas rurais, pastagens, rios e terrenos pedregosos. Durante todo o dia as crianças puderam se divertir no espaço kids, em diversos brinquedos infláveis e cama elástica. Após o almoço, o público conferiu shows de música sertaneja com a dupla Junior e Gabriel e de rock in roll com a banda High Heels. Um show de motos com manobras radicais foi atração surpresa para o público. (Assessoria /Foto: Antônio Pitondo/PM STI)

Leia mais na edição impressa