Foz tem 673 contribuintes com divergências nas declarações do IR

A Receita Federal começou a encaminhar na semana passada avisos para os contribuintes com inconsistências nos dados informados na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2016 (DIRPF/2016). Em Foz, 673 pessoas receberão as cartas, que estão sendo enviadas pelos Correios. O objetivo é alertar esses contribuintes e oferecer a chance de se autorregularizar, por meio da retificação à declaração, até o dia 31 de dezembro. De acordo com a Receita Federal, a omissão de rendimentos é o principal motivo de divergência, representando 83% do total dos avisos que estão sendo enviados. O principal alerta é de que os contribuintes não devem procurar o atendimento presencial na Receita Federal neste momento, pois a regularização somente pode ocorrer por meio da internet, mediante entrega de declaração retificadora. Esse processo de autorregularização evita que a declaração do contribuinte fique retida em malha fiscal e faz com que, por exemplo, contribuintes que tenham imposto a restituir possam vir a recebê-lo nos próximos lotes de restituição. (Da Redação / Fotos: Roger Meireles)

