Viaturas em manutenção podem comprometer atendimento do SAMU

Das cinco Unidades de Suporte Básico (USB) destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), apenas três estão em funcionamento em Foz do Iguaçu. As outras duas, segundo a coordenação, estão em manutenção em uma retificadora de motores, na BR 277. O Serviço de Atendimento conta ainda com duas Unidades de Suporte Avançado (USA) e uma motolância, que também está em manutenção com problemas no motor. A reportagem de A Gazeta do Iguaçu esteve na retificadora de veículos e constatou que não só duas, mas quatro ambulâncias básicas (USBs) estão estacionadas aguardando manutenção. A coordenação do SAMU desconhece esta quantidade de veículos e acredita que eles sejam inservíveis ou pertençam a outros municípios. (Thays Petters / Foto: Roger Meireles)

