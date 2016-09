Porto Seco recebeu 115.260 caminhões

A administração do terminal de transbordo do Porto Seco de Foz do Iguaçu afirma que liberação de cargas aumentou gradativamente desde o início do ano até agosto. Em janeiro 11.218 caminhões entraram no pátio para os procedimentos, com o avanço ao longo dos meses atingiu 13.033 veículos em maio. A partir de junho teve um salto com a entressafra tanto no Brasil quanto no Paraguai com 16.940 cargas liberadas, fechando julho e agosto com 16.707 e 17.202 respectivamente, e nesse período já estava em andamento a paralisação dos auditores fiscais da receita federal. Ao longo do ano foram 115.260 caminhões que passaram pelo terminal, por mais que o número de liberações tenha aumentado isso ainda não atinge a capacidade máxima do período de entressafra que durante junho, julho e agosto pode varia de 23 a 25 mil, que é a capacidade máxima do porto seco. (Vinicius Machado especial para A Gazeta/Foto: Arquivo)

Leia mais na edição impressa