Cerimônia marca os 10 anos de funcionamento do Hospital Municipal

Uma solenidade marca neste sábado (17) os 10 anos de funcionamento do Hospital Municipal (HMFI) Padre Germano Lauck em Foz do Iguaçu. A cerimônia, que contará com a presença de autoridades, secretários e representantes da 9ª Regional de Saúde, está marcada para as 10 horas no estacionamento da unidade. A Secretária da Saúde de Foz do Iguaçu e interventora da Fundação Municipal de Saúde, Patrícia Foster Ruiz deve presidir o evento, que irá homenagear os fundadores do hospital, o ex-prefeito Paulo Mac Donald Ghisi e o ex-secretário de saúde, Chico Brasileiro. O Hospital Municipal foi oficialmente entregue no dia 7 de setembro de 2006 e o primeiro atendimento registrado em 12 de setembro do mesmo ano. Em 10 de junho de 2011 uma nova cerimônia aconteceu, desta vez para marcar a entrega de todas as instalações do complexo hospitalar. (Thays Petters / Fotos: Roger Meireles)

Leia mais na edição impressa