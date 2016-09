Grupo GJP lança condomínio de alto padrão em Foz do Iguaçu

A GJP Participações apresentou na manhã de ontem (1º), por meio da GJP Incorporadora & Construtora, um novo conceito em moradia em Foz do Iguaçu. O Village Iguassu Golf Residence, empreendimento de altíssimo padrão, está localizado num dos endereços mais privilegiados da cidade; a área do Wish Resort Golf & Convention, hotel cinco estrelas da GJP Hotels & Resorts. Na manhã de lançamento do projeto, estiveram no Wish Resort mais de 300 pessoas entre convidados e autoridades. O empresário Guilherme Paulus, proprietário do empreendimento ressaltou as qualidades turísticas da cidade e reforçou a necessidade de novos investimentos no município. “Notamos a carência de um condomínio de luxo localizado em torno de um campo de golf o que já é uma tendência nos Estados Unidos”, disse Guilherme Paulus. (Da Redação / Fotos: Robson Meireles )

