Produção de Itaipu é a maior de todos os tempos

A Itaipu Binacional fechou os oito primeiros meses de 2016 com uma produção recorde para o período. Foram 69,02 milhões de megawatts-hora (MWh), 3% a mais do que os 66,6 milhões gerados de janeiro a agosto de 2013, quando a usina estabeleceu sua melhor marca num ano, com 98,6 milhões de MWh. A diferença em relação a 2015 no período é de quase 19%. No ano passado, nos oito primeiros meses foram produzidos 58,3 milhões de MWh. No acumulado, desde quando entrou em operação, em maio de 1984, a geração total da Itaipu chega a 2,38 bilhões MWh, volume que nenhuma outra usina já gerou. Os 69,02 milhões de MWh da produção parcial de 2016 seriam suficientes para abastecer a cidade do Rio de Janeiro por três anos e 10 meses, a região Sul do Brasil por dez meses, o Estado de São Paulo ou Argentina por 6 meses. (DI Itaipu/ Foto: Divulgação)

Leia mais na edição impressa