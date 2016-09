Candidatos a prefeito assinam Carta-Compromisso do Codefoz

Os candidatos ao cargo de prefeito de Foz do Iguaçu firmam a Carta-Compromisso do Codefoz (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social), com as propostas da sociedade civil organizada para o desenvolvimento socioeconômico da cidade. A apresentação do documento será nesta quinta-feira, 8, às 18h30, no auditório da Delegacia da Polícia Federal, durante reunião extraordinária do conselho. Além de firmar o termo de compromisso, os candidatos terão espaço para apresentar à plenária do Codefoz suas propostas de governo e considerações sobre o conteúdo do documento. Foram convidados para participar da reunião os cinco concorrentes à Prefeitura de Foz do Iguaçu: Chico Brasileiro (PSD), Paulo Mac Donald Ghisi (PDT), Phelipe Mansur (REDE), Sérgio Barros (PSC) e Tulio Bandeira (PTC). (Da assessoria / Fotos: Codefoz)

