Refúgio Biológico Bela Vista, da Itaipu, recebe duas novas onças

O Refúgio Biológico Bela Vista, mantido pela Itaipu Binacional, acaba de receber um casal de onças que passará a fazer parte do plantel da unidade de conservação. A fêmea será apresentada à imprensa nesta quinta-feira, às 8h15, no recinto atualmente ocupado pela onça Valente, no Zoológico Roberto Ribas Lange. A onça fêmea é preta e vem sendo gradativamente introduzida no recinto do Valente, para que os animais se acostumem um com o outro. Valente está com nove anos de idade e a recém-chegada tem três. A esperança dos técnicos do Refúgio é que o novo casal venha a se reproduzir. (Redação / Foto: Divulgação)

Leia mais na edição impressa